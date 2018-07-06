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СНГ 06.07.2018 10:26

Путин отмечает высокий международный авторитет Назарбаева, снискавшего также и заслуженное уважение граждан Казахстана

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву по случаю Дня рождения, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет. Сформулированные Вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте", - отметил в поздравлении глава Российского государства.

"В.Путин высоко оценил добрые, товарищеские отношения, установившиеся с Н.Назарбаевым, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Астаной, в расширении продуктивного взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ШОС, СНГ и других многосторонних структур в интересах братских народов России и Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАЗАРБАЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]