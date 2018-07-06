AXA Mbask застраховала сотрудников AMADA по ДМС

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) выбрало страховщика по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников.

"Отбор проводился методом опроса котировок. Его победителем признана страховая компания AXA Mbask", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в AMADA.

Кроме этого, AMADA отобрала страховщика профессиональной ответственности допинговых офицеров от ущерба, нанесенного третьей стороне. С этой целью контракт заключен со СК "Baki Sigorta".

А.Азизов