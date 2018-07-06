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Финансы 06.07.2018 10:32

AXA Mbask застраховала сотрудников AMADA по ДМС

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) выбрало страховщика по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников.

"Отбор проводился методом опроса котировок. Его победителем признана страховая компания AXA Mbask", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в AMADA.

Кроме этого, AMADA отобрала страховщика профессиональной ответственности допинговых офицеров от ущерба, нанесенного третьей стороне. С этой целью контракт заключен со СК "Baki Sigorta".

А.Азизов

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Тэги: AMADA, СОТРУДНИКИ, ДМС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]