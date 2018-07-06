Правление ФАС решило поднять цены на газ Газпрома для промышленности на 3,4%

Правление Федеральной антимонопольной службы приняло решение о повышении оптовых цен на газ "Газпрома" (MOEX: GAZP) для промышленных потребителей на 3,4%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС России.

"Принятое решение соответствует проводимой ФАС России политике "инфляция минус". Решение ФАС России соответствует параметрам одобренного правительством РФ прогноза социально-экономического развития на 2018 год, и плановый период 2019 и 2020 годов", - заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.