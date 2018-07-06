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ТЭК 06.07.2018 10:41

Правление ФАС решило поднять цены на газ Газпрома для промышленности на 3,4%

Правление Федеральной антимонопольной службы приняло решение о повышении оптовых цен на газ "Газпрома" (MOEX: GAZP) для промышленных потребителей на 3,4%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС России.

"Принятое решение соответствует проводимой ФАС России политике "инфляция минус". Решение ФАС России соответствует параметрам одобренного правительством РФ прогноза социально-экономического развития на 2018 год, и плановый период 2019 и 2020 годов", - заявил заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ФАС, ГАЗПРОМ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]