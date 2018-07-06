Путин назвал Синявскую выдающейся исполнительницей оперных партий, звездой отечественной и мировой сцены

Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу, педагога, народную артистку СССР Тамару Синявскую с днем рождения, сообщает сайт Кремля.

"Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение. Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

"И конечно, отмечу Ваш подвижнический, наставнический труд и огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора - легендарного Муслима Магомаева", - отмечается в сообщении.

В.Путин пожелал Т.Синявской здоровья, вдохновения и успехов.

Т.Синявская, вдова М.Магомаева, родилась 6 июля 1943 года в Москве.

Репертуар артистки насчитывает порядка 30 партий в Большом театре, среди них: Кармен ("Кармен" Ж. Бизе), Фрося ("Семен Котко" С. Прокофьева), Клавдия ("Повесть о настоящем человеке" С. Прокофьева), Морена ("Млада" Н. Римского-Корсакова).

Т.Синявская удостоена множества орденов, наград, в числе которых заслуженная и народная артистка РСФСР, народная артистка СССР. Была награждена орденами Почет