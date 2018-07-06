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Культура 06.07.2018 11:00

Путин назвал Синявскую выдающейся исполнительницей оперных партий, звездой отечественной и мировой сцены

Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу, педагога, народную артистку СССР Тамару Синявскую с днем рождения, сообщает сайт Кремля.

"Ваша насыщенная яркими, незабываемыми событиями и блистательными триумфами биография вызывает искреннее восхищение. Вас по праву считают выдающейся исполнительницей оперных партий, подлинной звездой отечественной и мировой сцены", - говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

"И конечно, отмечу Ваш подвижнический, наставнический труд и огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора - легендарного Муслима Магомаева", - отмечается в сообщении.

В.Путин пожелал Т.Синявской здоровья, вдохновения и успехов.

Т.Синявская, вдова М.Магомаева, родилась 6 июля 1943 года в Москве.

Репертуар артистки насчитывает порядка 30 партий в Большом театре, среди них: Кармен ("Кармен" Ж. Бизе), Фрося ("Семен Котко" С. Прокофьева), Клавдия ("Повесть о настоящем человеке" С. Прокофьева), Морена ("Млада" Н. Римского-Корсакова).

Т.Синявская удостоена множества орденов, наград, в числе которых заслуженная и народная артистка РСФСР, народная артистка СССР. Была награждена орденами Почет

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРТИСТКА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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