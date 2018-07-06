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06.07.2018 11:02

AccessBank продолжает делать ваше лето ярче!

AccessBank продлил срок кампании, с которым ваше лето станет ярче!

Так, AccessBank принял во внимание высокий интерес, проявленный со стороны клиентов к кампании "5 из 5-и" и продлил ее срок до 31-го июля.

В рамках кампании клиенты, желающие взять наличные кредиты, получают возможность воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 5 месяцев. Кроме того, во время льготного периода процентная ставка по кредиту на 5% ниже стандартной годовой процентной ставки.

Отметим, что льготный период устанавливается на основе желания клиента и может быть назначен на любой период кредитного срока.

Сделайте свое лето ярче с AccessBank!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, странице в Facebook, а также в контактном центре по номеру 151.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]