AccessBank продолжает делать ваше лето ярче!

AccessBank продлил срок кампании, с которым ваше лето станет ярче!
Так, AccessBank принял во внимание высокий интерес, проявленный со стороны клиентов к кампании "5 из 5-и" и продлил ее срок до 31-го июля.
В рамках кампании клиенты, желающие взять наличные кредиты, получают возможность воспользоваться ЛЬГОТНЫМ ПЕРИОДОМ до 5 месяцев. Кроме того, во время льготного периода процентная ставка по кредиту на 5% ниже стандартной годовой процентной ставки.
Отметим, что льготный период устанавливается на основе желания клиента и может быть назначен на любой период кредитного срока.
Сделайте свое лето ярче с AccessBank!
Подробную информацию можно получить на сайте банка, странице в Facebook, а также в контактном центре по номеру 151.
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