Airbus поставила всего 303 самолета в I полугодии, подтвердила цель в 800 на 2018 г.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus Group NV поставила 303 самолета в первом полугодии 2018 гола, однако подтвердила годовую цель поставок на рекордном уровне 800 лайнеров, пишет MarketWatch.
Airbus испытывала проблемы с поставщиками деталей, в особенности двигателей для популярных узкофюзеляжных самолетов модели A320neo. В январе-июне клиенты Airbus получили всего 76 лайнеров этой модели и 34 самолета A321neo, рассчитанных на большее число посадочных мест.
Ранее компания предупреждала, что основной объем поставок и выручки придется на второе полугодие.
Кроме того, в первом полугодии Airbus получила 261 заказ на новые самолеты (248 за тот же период прошлого года). Ожидается, что число заказов сильно повысится после окончания авиасалона в Фарнборо, который пройдет с 16 по 22 июля.
В 2017 году компания поставила 718 самолетов.
Капитализация Airbus увеличилась на 18% с начала года, превысив 76 млрд евро.
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