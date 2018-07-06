Власти Туркменистана озаботились психическим здоровьем населения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив Национальную программу на 2018-2022 годы по охране психического здоровья населения и план мероприятий по ее реализации.

Как сообщает электронная газета "Туркменистан: золотой век", в соответствии с документом создана межотраслевая координационная комиссия по выполнению Национальной программы на 2018-2022 годы по охране в Туркменистане психического здоровья населения и утвержден ее состав.

Министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам (мэриям) велаятов (областей) и города Ашхабада предписано обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации данной программы.