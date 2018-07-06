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Здравоохранение 06.07.2018 11:52

Власти Туркменистана озаботились психическим здоровьем населения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив Национальную программу на 2018-2022 годы по охране психического здоровья населения и план мероприятий по ее реализации.

Как сообщает электронная газета "Туркменистан: золотой век", в соответствии с документом создана межотраслевая координационная комиссия по выполнению Национальной программы на 2018-2022 годы по охране в Туркменистане психического здоровья населения и утвержден ее состав.

Министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам (мэриям) велаятов (областей) и города Ашхабада предписано обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации данной программы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, НАСЕЛЕНИЕ, ПСИХИКА, ОХРАНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]