Власти Туркменистана озаботились психическим здоровьем населения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление, утвердив Национальную программу на 2018-2022 годы по охране психического здоровья населения и план мероприятий по ее реализации.
Как сообщает электронная газета "Туркменистан: золотой век", в соответствии с документом создана межотраслевая координационная комиссия по выполнению Национальной программы на 2018-2022 годы по охране в Туркменистане психического здоровья населения и утвержден ее состав.
Министерствам, отраслевым ведомствам, хякимликам (мэриям) велаятов (областей) и города Ашхабада предписано обеспечить выполнение плана мероприятий по реализации данной программы.
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