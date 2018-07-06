Азербайджан на выставке Worldfood Moscow 2018 вновь будет представлен единым стендом - АМТА

Ассоциация производителей и экспортеров плодоовощной продукции Азербайджана (АМТА) приглашает азербайджанские компании принять участие в 27–ой Международной продовольственной выставке «Worldfood Moscow 2018».

Выставка пройдет с 17 по 20 сентября. Азербайджан будет представлен на выставке единым стендом «Made in Azerbaijan».

Как ранее сообщалось, на 26-ой Международной продовольственной выставке «Worldfood Moscow»приняли участие более 30 азербайджанских компаний.

В рамках прошлогодней выставки было подписано 13 соглашений по экспорту в Россию фундука, кондитерских изделий, ванильного порошка и прочей продукции.

Кроме того, национальный стенд Азербайджана был удостоен награды «Лучший дебют».

Б.Рустамбеков