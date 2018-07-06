В МИД ФРГ расценивают венскую встречу по СВПД как политический сигнал к сохранению сделки с Ираном

Факт проведения в Вене министерского заседания Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе показывает, что участники стремятся к сохранению этой сделки, заявили в пятницу в МИД Германии.

"Встреча дает ясный политический сигнал о том, что принимающие в ней участие государства выступают за сохранение договоренностей с Ираном и придают большое значение их дальнейшему выполнению", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

При этом в министерстве подчеркнули, что "договоренность с Ираном гарантирует безопасность в регионе, который разрывают конфликты".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу направляется в австрийскую столицу, где состоится министерское заседание Совместной комиссии по реализации СВПД.

Встреча глав МИД стран (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия), подписавших соглашение с Ираном, пройдет впервые после выхода США из иранской сделки 8 мая этого года. Министерское заседание состоится при координации со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Последний раз Совместная комиссия по СВПД на министерском уровне собиралась в сентябре 2017 года "на полях" генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда встреча проходила при участии США.