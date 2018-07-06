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Дальнее зарубежье 06.07.2018 11:58

В МИД ФРГ расценивают венскую встречу по СВПД как политический сигнал к сохранению сделки с Ираном

Факт проведения в Вене министерского заседания Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе показывает, что участники стремятся к сохранению этой сделки, заявили в пятницу в МИД Германии.

"Встреча дает ясный политический сигнал о том, что принимающие в ней участие государства выступают за сохранение договоренностей с Ираном и придают большое значение их дальнейшему выполнению", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

При этом в министерстве подчеркнули, что "договоренность с Ираном гарантирует безопасность в регионе, который разрывают конфликты".

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в пятницу направляется в австрийскую столицу, где состоится министерское заседание Совместной комиссии по реализации СВПД.

Встреча глав МИД стран (Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия), подписавших соглашение с Ираном, пройдет впервые после выхода США из иранской сделки 8 мая этого года. Министерское заседание состоится при координации со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Последний раз Совместная комиссия по СВПД на министерском уровне собиралась в сентябре 2017 года "на полях" генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Тогда встреча проходила при участии США.

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Тэги: ФРГ, МИД, ИРАН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]