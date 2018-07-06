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Транспорт и связь 06.07.2018 12:05

В мире будет дефицит порядка 2 млн специалистов по кибербезопасности к 2022г - Греф

К 2022 году в мире будет наблюдаться дефицит примерно 2 млн специалистов по кибербезопасности, считает глава Сбербанка России (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Мы видим, что одна из ключевых проблем - нехватка специалистов в области кибербезопасности. И сегодня это одна из самых востребованных профессий. Мы видим, что как бы мы ни старались, по нашим оценкам, порядка 2 млн человек будет не хватать в этой отрасли к 2022 году", - сказал Г.Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

По словам топ-менеджера, несмотря на усилия по созданию базы для обучения специалистов по cyber security, необходимое количество профессионалов "подготовить невозможно".

"И конечно, ответом может стать тоже технологический ответ - появление все больше и больше технологий искусственного интеллекта для решения этих проблем", - сказал Г.Греф.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ущерб российской экономике от киберугроз в 2018 году может составить 1,1 трлн рублей. "Ущерб мировой экономике может достигнуть к концу года около $1,5 трлн. К 2022 году при сохранении данного тренда эта цифра может достигнуть не менее $8 трлн", - отметил С.Кузнецов.

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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ГРЕФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]