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Дальнее зарубежье 06.07.2018 15:07

Северокорейский ядерный центр в Йонбене и полигон по испытанию ракетных двигателей продолжают работу, полагают в Сеуле

Ядерный центр в Йонбене, расположенный в КНДР, продолжает работу, сообщает в пятницу южнокорейская газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на данные, предоставленные одним из южнокорейских депутатов от оппозиции.

На территории этого объекта расположен, в частности, ядерный реактор, играющий ключевую роль в реализации северокорейской ядерной программы.

Кроме того, данные, полученные парламентарием от южнокорейского военного командования, указывают на то, что в КНДР продолжают эксплуатацию полигона Тончхан-ри, предназначенном для испытания ракетных двигателей.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал закрыть этот объект.

Также в Сеул поступили данные о строительстве в Северной Корее подлодки, с которой можно будет совершать пуски баллистических ракет.

Ранее сайт 38 North Института США и Кореи при американском университете Джонса Хопкинса сообщил, что полученные со спутников снимки свидетельствуют о работах по модернизации северокорейского ядерного центра в Йонбене. Газета "Уолл-стрит джорнэл", со своей стороны, сообщала, что Северная Корея также завершает крупномасштабное расширение ключевого предприятия по производству твердотопливных баллистических ракет.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: КНДР, АТОМ, ДАННЫЕ


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