Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9872 RUR   0.0269 GBR   2.2471 TRY   0.3691

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.94 Brent   77.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 23° 29° 8 Июл 22° 32° 9 Июл 24° 34°

Регион 06.07.2018 15:12

Охранник главы Олимпийского комитета Армении арестован за избиение человека

Суд в Ереване арестовал на два месяца помощника председателя Олимпийского комитета Армении Эдуарда Бабаяна.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Э.Бабаяну предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.112 УК Армении (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, организованной группой).

Э.Бабаян является начальником охраны одного из крупнейших армянских предпринимателей, главы партии "Процветающая Армения", депутата и председателя Олимпийского комитета Гагика Царукяна.

Как сообщалось ранее, в медцентр "Армения" с переломом ребра и повреждением легкого был госпитализирован 50-летний житель Еревана.

По данным следствия, увечья мужчина получил в построенном Г.Царукяном для Олимпийского комитета спорткомплексе "Олимпаван".

В пресс-службе полиции Армении сообщили, что, по словам пострадавшего, удары ему нанесли Г.Царукян и Э.Бабаян и еще один человек, личность которого устанавливается.

"На месте инцидента присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Грачья Ростомян и вице-председатель Олимпийского комитета Дереник Габриелян", - сообщили в полиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ОХРАННИК, АРЕСТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]