Охранник главы Олимпийского комитета Армении арестован за избиение человека

Суд в Ереване арестовал на два месяца помощника председателя Олимпийского комитета Армении Эдуарда Бабаяна.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Э.Бабаяну предъявлено обвинение по п.6 ч.2 ст.112 УК Армении (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, организованной группой).

Э.Бабаян является начальником охраны одного из крупнейших армянских предпринимателей, главы партии "Процветающая Армения", депутата и председателя Олимпийского комитета Гагика Царукяна.

Как сообщалось ранее, в медцентр "Армения" с переломом ребра и повреждением легкого был госпитализирован 50-летний житель Еревана.

По данным следствия, увечья мужчина получил в построенном Г.Царукяном для Олимпийского комитета спорткомплексе "Олимпаван".

В пресс-службе полиции Армении сообщили, что, по словам пострадавшего, удары ему нанесли Г.Царукян и Э.Бабаян и еще один человек, личность которого устанавливается.

"На месте инцидента присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям Армении Грачья Ростомян и вице-председатель Олимпийского комитета Дереник Габриелян", - сообщили в полиции.