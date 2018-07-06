Помимо иранской сделки, на встрече Лаврова и Могерини обсуждались Сирия и Украина - МИД РФ

Перспективы сохранения иранской ядерной сделки, ситуация в Сирии и на Украине были в фокусе внимания переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"В фокусе внимания при обсуждении международной повестки дня были перспективы сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановка в странах Западных Балкан, в Сирии и на Украине", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в Вене на "полях" министерского заседания Совместной комиссии по СВПД.

Кроме того, С.Лавров и Ф.Могерини обсудили текущее состояние отношений РФ и ЕС, пути их восстановления.

"С.Лавров подчеркнул необходимость для соответствующих структур Евросоюза проявлять более принципиальный подход при оценке действий властей Латвии и Украины по законодательному регулированию в сферах языка и образования", - говорится в сообщении российского МИД