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Регион 06.07.2018 15:27

Помимо иранской сделки, на встрече Лаврова и Могерини обсуждались Сирия и Украина - МИД РФ

Перспективы сохранения иранской ядерной сделки, ситуация в Сирии и на Украине были в фокусе внимания переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

"В фокусе внимания при обсуждении международной повестки дня были перспективы сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановка в странах Западных Балкан, в Сирии и на Украине", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в Вене на "полях" министерского заседания Совместной комиссии по СВПД.

Кроме того, С.Лавров и Ф.Могерини обсудили текущее состояние отношений РФ и ЕС, пути их восстановления.

"С.Лавров подчеркнул необходимость для соответствующих структур Евросоюза проявлять более принципиальный подход при оценке действий властей Латвии и Украины по законодательному регулированию в сферах языка и образования", - говорится в сообщении российского МИД

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, МОГЕРИНИ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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