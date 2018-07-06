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Дальнее зарубежье 06.07.2018 15:37

Железнодорожники Франции планируют забастовку 19 июля и еще ряд акций в августе

Французский профсоюз работников железнодорожного транспорта CGT, который в пятницу проводит забастовку, объявил, что летние акции протеста на этом не закончатся: еще одна забастовка уже запланирована на 19 июля.

В августе, до конца летних каникул и периода отпусков, также могут пройти забастовки, заявил генеральный секретарь CGT Лоран Брюн телеканалу C-News TV.

По его словам, график забастовок будет обновляться постепенно.

CGT будет проводить подобные акции до тех пор, пока не получит от правительства гарантий, что требования железнодорожников услышаны и будут выполнены.

В пятницу, помимо CGT, работу приостановил еще один профсоюз французских железнодорожников - Sud-Rail, который продолжит бастовать и в субботу, сообщает французская версия издания Local.

Оператор железных дорог SNCF планирует 6 июля сохранить 75-80% маршрутов внутри страны, при этом все международные поезда будут следовать по расписанию.

В июне французский парламент утвердил реформу железных дорог страны, предложенную президентом Эммануэлем Макроном, несмотря на самые бурные протесты работников отрасли за последние три десятилетия.

Профсоюзы выступают против отмены пожизненных гарантий на сохранение рабочих мест для новых сотрудников. Также они возражают против планов превратить SNCF в акционерную компанию, поскольку считают их первым шагом к приватизации.

Э.Макрон настаивает, что SNCF, долги которой составляют около 47 млрд евро, необходимо снизить затраты и повысить гибкость.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОФСОЮЗ, ЖЕЛДОРОГА, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]