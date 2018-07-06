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Бизнес и законодательство 06.07.2018 15:46

Торговая война США с КНР не выгодна никому, заявляет китайский премьер

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян негативно отреагировал на введение США пошлин на импорт ряда товаров из КНР, заявив, что торговая война не принесет никому выгоды, передали в пятницу западные СМИ.

"Торговая война никому не идет на пользу, поскольку она наносит вред свободной торговле и многостороннему процессу (сотрудничества в экономической сфере - ИФ)", - приводят издания слова премьера, который выступил перед журналистами в Софии.

США ввели в пятницу дополнительные пошлины более чем на 800 видов товаров из КНР и пригрозили продолжить эскалацию торгового конфликта, обложив в итоге пошлинами все китайские поставки на сумму в $500 млрд.

Представитель МИД КНД Лю Кан в ответ на это объявил, что пошлины на ввоз американских товаров в Китай вступили в силу. При этом Лю Кан не ответил на вопрос журналистов, какой объем американских товаров затронут китайские пошлины.

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕМЬЕР, США, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]