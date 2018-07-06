Путин: для цифровой эпохи нужна свобода

Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры безопасности и регулирования цифровой сферы не должны мешать ее развитию и прогрессу.

"Для бурной цифровой эпохи нужна свобода - свобода общения, коммуникаций, обмен опытом и идеями", - заявил В.Путин, выступая на форуме по кибербезопасности в пятницу.

"Убеждены, что регулирование и меры безопасности этого пространства не должны мешать его технологическому прогрессу и инновационному развитию", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, "особенно важно выработать единые правила игры - общие для всех международных стандартов, которые бы максимально учитывали права и интересы всех государств, были бы универсальными, приемлемыми для всех".