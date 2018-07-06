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СНГ 06.07.2018 14:58

Путин: для цифровой эпохи нужна свобода

Президент РФ Владимир Путин заявил, что меры безопасности и регулирования цифровой сферы не должны мешать ее развитию и прогрессу.

"Для бурной цифровой эпохи нужна свобода - свобода общения, коммуникаций, обмен опытом и идеями", - заявил В.Путин, выступая на форуме по кибербезопасности в пятницу.

"Убеждены, что регулирование и меры безопасности этого пространства не должны мешать его технологическому прогрессу и инновационному развитию", - подчеркнул российский лидер.

По его словам, "особенно важно выработать единые правила игры - общие для всех международных стандартов, которые бы максимально учитывали права и интересы всех государств, были бы универсальными, приемлемыми для всех".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЦИФРА, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]