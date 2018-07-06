Лицей Istek приостанавливает деятельность в Азербайджане

Учредитель лицея «Istek» направил в Министерство образования Азербайджана решение о приостановлении деятельности учебного заведения.

В своем обращении, учредитель просит Минобразования трудоустроить педагогический коллектив и помочь разместить учеников лицея в других образовательных учреждениях.

В свою очередь, Министерство образование отмечает, что на основе обращения учредителя «Istek» в ведомстве создана рабочая группа для размещения педагогов и учеников лицея в других учебных заведениях.

Ф.Исазаде