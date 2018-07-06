Аналитики Bernstein опасаются скачка нефтяных цен выше $150 за баррель

Цены на нефть могут испытать взрывной рост из-за жадности акционеров нефтяных компаний, которые настаивали на повышении прибыли, выплате дивидендов и реализации программ buyback в ущерб инвестициям в геологоразведку и добычу, прогнозируют аналитики Sanford C. Bernstein & Co.
В результате извлекаемые запасы крупнейших компаний продолжают сокращаться - в среднем на 30% по сравнению с уровнем 2000 года, а доля реинвестирования прибыли в отрасли уменьшилась до самого низкого уровня за целое поколение, сообщает агентство Bloomberg. При этом спрос на нефть в ближайшие два десятилетия продолжит расти быстрыми темпами, особенно в странах Азии.
На этом фоне нефть потенциально может подскочить до более чем $150 за баррель и превзойти исторические максимумы 2008 года, полагают в Bernstein.
"Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли. Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до $150 за баррель в 2008 году", - говорится в обзоре Bernstein.
После обвала нефтяного рынка в 2014 году крупнейшие нефтяные компании, включая BP и Royal Dutch Shell, распродавали активы и повышали долговую нагрузку, чтобы выполнить требования акционеров. Американская Exxon Mobil Corp. в начале текущего года решила остановить ухудшение финансовых показателей за счет масштабных расходов на развитие и отказа от новых программ выкупа акций, однако реакция акционеров была негативной: менее чем за две недели капитализация компании упала более чем на 15%.
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