Состоялось ежеквартальное заседание Отделения IADC по Каспийскому региону

В Баку состоялось по счету 3-е ежеквартальное заседание Отделения Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC) по Каспийскому региону при поддержке SOCAR AQS.

На заседании, в котором также принимал участие господин Хишам Зебиан, Региональный представитель IADC по Ближнему Востоку и Африке была организована панельная дискуссия на тему «Разнообразие: Поддержка развития женщин в нефтегазовой промышленности». На панельную дискуссию были приглашены известные бизнес-леди, работающие в различных областях промышленности.

Сперва участники мероприятия посмотрели интересный видеосюжет о расширении прав и возможностей женщин и о проделанной в этой сфере работе.

Затем Сабина Principe, директор по управлению персоналом компании Parker Drilling, рассказала на панельных дискуссиях об актуальности принципа гендерного равенства. «Когда мы говорим о доступе к равным возможностям, речь идет о равных условиях и гарантиях, созданных для женщин и мужчин. Каждая страна предоставляет гарантию равного представительства мужчин и женщин в управлении и принятии решений и ликвидации всех форм дискриминации посредством правовых, организационных и других механизмов. Одной из основных причин слабого участия женщин в социальной, политической и общественной жизни являются традиционные стереотипы, которые связывают роль женщин в обществе, в основном, с созданием семьи. Такая ситуация делает необходимым введение новых подходов к национальной гендерной политике».

Эллисон Стронг, Менеджер по контролю и целостности скважин в компании BP Азербайджан, поделившись с аудиторией своей историей успеха в карьере, особенно отметил необходимость иметь сильную волю для достижения любой цели. «После окончания химического факультета Школы Бурения Абердин Шотландии в течение 6 месяцев принимал участие на курсах усовершенствования на далекой Аляске в связи со специализацией. Хочу сказать тем, кто не считает нефтегазовую отрасль, особенно сферу бурения, приемлемой рабочей средой для представителей прекрасного пола, что в настоящее время в руководимой мною в Баку команде есть достаточно смелые, образованные молодые специалисты-азербайджанки. Роль женского технического персонала в безопасном проведении буровых работ в богатых нефтегазовых месторождениях Каспийского моря незаменима!».

Наргиз Насруллаева, помощник исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики, сказала в своем выступлении, что, хотя за последние годы был достигнут прогресс в области гендерного равенства во всем мире благодаря проводимой просветительской и агитационной работе, многие страны все еще не готовы к обсуждению этого вопроса. «Социальные структуры, которые сеют дискриминацию в этой области, продолжают проявлять упорство; во многих обществах дискриминация, перейдя из поколения в поколение, защищается законами и традициями».

Присоединившаяся к обсуждениям Лейла Новрузова, директор по управлению персоналом в Global Business Services лондонского офиса компании BP, поприветствовала участников мероприятия и дала свои рекомендации тем, кто хочет расти в сфере карьеры. «Независимо от отрасли, где вы работаете, трудолюбие, удовольствие от своей работы и дальнейшее развитие – вот самые значимые ключи к вашему успеху. Я всегда говорю – сделайте все самое лучшее, что вы можете, всегда будьте начеку для новых возможностей и не упускайте эти возможности, когда встречаете их. По мне – это ключ к успеху!».

Выступивший далее господин Эльхан Мамедов, вице-президент по операциям компании BP Азербаджан подчеркнул, что несмотря на то, что в последние годы удалось немного устранить стереотипы в сфере гендерного равенства во всем мире, проблема все еще остается нерешенной. «Базовым условием стимулирования экономической свободы женщин является получение ими профессионального образования на доступном им уровне. По причине того, что родители психологически действуют на своих детей при выборе профессии, гендерный баланс нарушается в отдельных областях. Поскольку мужчины преобладают в государственных структурах и в частном секторе, женщины менее представлены в руководящих должностях по сравнению с мужчинами, поэтому они не имеют особого влияния на принятие решений. Но роль женщин в обществе, их влияние на развитие остается неопровержимым фактом».

Выступивший в конце с презентацией Грахам Кларк, руководитель отделения IADC по Каспийскому бассейну, менеджер по бурению в SOCAR AQŞ сказал, что прослушивая историю успеха выступающих, мы осведомились об успехах людей, выросших в разных семьях, живущих в разных обществах и условиях. «Эта разность, или, скорее всего, разнообразие предоставляет нам богатый опыт. Независимо от их пола, расы, национальности, религии, социального статуса, совместная работа людей в команде пролагает путь к успеху. Разнообразие – ключ к успеху. Это похоже на красивый ковер, сотканный из петель разных цветов. Инициатива и идеи, исходящие от разных людей, являются гарантом на пути к развитию. Правильное управление человеческими ресурсами в любом учреждении, оптимизация процесса найма достигается именно через конструктивное обсуждение предложений, порожденных разнообразием».

В конце мероприятия была организована интересная сессия вопросов и ответов между аудиторией и выступающими.

Напомним, что IADC со своей штаб-квартирой в городе Хьюстон является некоммерческой организацией, объединяющей 1600 организаций-членов, занимающихся разведкой нефти и газа, строительством скважин, эксплуатацией, производством нефтепромыслового оборудования и сопутствующих услуг по всему миру. Вот уже 70 лет как IADC регулярно оказывает поддержку партнерам в сфере применения стандартов, обеспечивающих безопасное и эффективное бурение.