Российский газ может быть одним из источников газа для ЮГК - заместитель вице-президента SOCAR

Заместитель вице-президента SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков не исключил, что российский газ в будущем может стать одним из источников для заполнения системы «Южного газового коридора» (ЮГК).

«Мы не раз говорили об этом, и я подтверждаю наш интерес к тому, чтобы привлекать газ из новых источников, помимо или наравне с газом из Азербайджана, в систему Южного газового коридора. Есть возможности привлечения в ЮГК газа из новых потенциальных источников. Это может быть Ближний Восток, Центральная Азия, либо Восточное Средиземноморье. Это может быть и российский газ - мы не делаем в этом плане никаких исключений или дискриминации, и готовы работать со всеми производителями или владельцами газа», - сказал В.Беглярбеков в интервью интернет-порталу «Москва-Баку».

По его словам, для развития такого сотрудничества поставщик "должен быть легитимным и заинтересован в использовании этой системы".

В.Беглярбеков также сообщил, что в качестве новых источников газа для ЮГК, в первую очередь, рассматриваются возможности самого Азербайджана, помимо газа с месторождения Шах Дениз. "Это месторождение Абшерон, которое находится в стадии подготовки к началу добычи, дальнейшее расширение разработки месторождения «Умид» и идеи по объединенному с ним проекту «Бабек», в котором пока какие-то большие работы не ведутся. Все они наверняка будут следующими источниками газа из Азербайджана для ЮГК», - подчеркнул В.Беглярбеков.

Он также сообщил, что своевременный запуск первой стадии Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) и начало по нему коммерческих поставок газа не вызывает сомнений в своевременной готовности остальных компонентов ЮГК. "Проект финансируется и продолжит финансироваться в соответствии с обязательствами, взятыми на себя акционерами каждого конкретного элемента ЮГК. У нас нет никаких сомнений в том, что все внешние ожидаемые заимствования будут получены в срок и в полном объеме в соответствии с договоренностями с банками и финансовыми институтами. Потребители нашего газа в Греции, Болгарии и Италии получат его в намеченные сроки и в полном объеме, как мы и планировали, в 2020 году», - подчеркнул он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.

Н.Аббасова