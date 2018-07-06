Стрелявший в главу ИВ Гянджи является гражданином РФ, воевавшим в Сирии – генпрокуратура, СГБ и МВД Азербайджана

Юнис Сафаров, совершивший покушение на главу Исполнительной власти города Гянджа (второй по величине город Азербайджана) Эльмара Велиева прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований в Сирии, говорится в совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана.

"В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было установлено, что это преступление, совершенное гражданином России Юнисом Сафаровым, является целенаправленным и запланированным террористическим актом", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Ю.Сафаров в 2016 году в течение 8 месяцев проживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

В сообщении отмечается, что вернувшийся в 2017 году в Гянджу Ю.Сафаров, в июне прошлого года совершил нападение на сотрудника полиции, дежурившего в гянджинском филиале «Kapital Bank», и завладел его служебным пистолетом «Макарова». В январе 2018 года Ю.Сафаров уже пытался совершить покушение на главу ИВ Гянджи, но ранил сотрудника полиции и скрылся с места преступления.

«Расследования показало, что основной целью теракта Ю.Сафарова является установление в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаосу и страха, с конечной целью насильственного захвата власти», - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы отмечают, что Ю.Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения «Мусульманское единство» и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался.

«В своем видеообращении Ю.Сафаров говорит: «Я убил человека, который оставил без отца трех малолетних детей (председателя движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде). Берите пример с этого. Убивайте врагов Ислама. Исламское единство должно овладеть властью в Азербайджане», - отмечается в сообщении.

Ю.Сафаров в своем обращении также призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц.

В сообщении также отмечается, что в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий были задержаны еще три члена преступной группировки, принимавших участие в подготовке преступления. «Предпринимаются меры по установлению и привлечению к ответственности других членов преступной группировки", - отмечается в сообщении.

«Наряду с этим заявляем, что в отношении лиц, призывающих совершать теракты и насильственно захватить конституционный строй в стране, также будут предприняты самые строгие меры, предусмотренные в законодательстве», - отмечают правоохранительные органы.

В ноябре 2015 года в Азербайджане произошло вооруженное столкновение в бакинском поселке Нардаран, в результате чего погибли семь человек, в том числе двое полицейских.

Столкновение началось 26 ноября, когда полиция проводила в Нардаране операцию по задержанию лидера организации «Мусульманское единство» Талеха Багирова, а его сторонники пытались не допустить этого. Операция была проведена в мечети в момент совершения дневного намаза, что вызвало резкое недовольство верующих.

В связи с событиями в Нардаране были арестованы 24 человека. В числе задержанных был Т.Багиров, в отношении которого возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК. В вину лидеру «Мусульманского единства» вменялись, среди прочего, терроризм, организация массовых беспорядков, попытка насильственного захвата власти, создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований, действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды.

Т.Багиров был признан виновным в организации беспорядков в Нардаране и приговорен к 20 годам, а заместитель председателя Партии Народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы - к 10 годам тюремного заключения.

Как сообщалось ранее, покушение на Э.Велиева было совершено 3 июля вечером. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. Также получил ранения его охранник.

При этом Ю.Сафаров был задержан правоохранительными органами на месте преступления.

Ф.Исазаде