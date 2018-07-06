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Дальнее зарубежье 06.07.2018 16:03

Новый международный аэропорт Пекина заработает 30 сентября 2019г

Новый международный аэропорт в китайской столице будет сдан в эксплуатацию 30 сентября 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации Китая в пятницу.

Приемка объекта должна состояться 30 июня следующего года, а работать аэропорт начнет через три месяца после этого, сообщает агентство "Синьхуа".

Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина, на стыке территорий пекинского района Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Он снизит нагрузку на переполненный международный аэропорт Шоуду, расположенный в северо-восточном пригороде Пекина.

В мае Пекинский городской комитет по вопросам жилья, городского и сельского строительства сообщал о том, что постройка терминала уже завершена и ведутся работы по внутренней отделке и установке оборудования.

После сдачи в эксплуатацию в китайской столице появится новый аэропорт с четырьмя взлетно-посадочными полосами и 268 местами для парковки самолетов. Инновационный дизайн терминала площадью 700 тыс. кв. метров позволит сократить расстояние между местом регистрации на рейсы и выходом на посадку, а также сэкономить время на оформление багажа.

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Тэги: КИТАЙ, СТОЛИЦА, АЭРОПОРТ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]