Новый международный аэропорт Пекина заработает 30 сентября 2019г

Новый международный аэропорт в китайской столице будет сдан в эксплуатацию 30 сентября 2019 года, сообщило Управление гражданской авиации Китая в пятницу.
Приемка объекта должна состояться 30 июня следующего года, а работать аэропорт начнет через три месяца после этого, сообщает агентство "Синьхуа".
Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина, на стыке территорий пекинского района Дасин и города Ланфан провинции Хэбэй. Он снизит нагрузку на переполненный международный аэропорт Шоуду, расположенный в северо-восточном пригороде Пекина.
В мае Пекинский городской комитет по вопросам жилья, городского и сельского строительства сообщал о том, что постройка терминала уже завершена и ведутся работы по внутренней отделке и установке оборудования.
После сдачи в эксплуатацию в китайской столице появится новый аэропорт с четырьмя взлетно-посадочными полосами и 268 местами для парковки самолетов. Инновационный дизайн терминала площадью 700 тыс. кв. метров позволит сократить расстояние между местом регистрации на рейсы и выходом на посадку, а также сэкономить время на оформление багажа.
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