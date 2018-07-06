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Это интересно 06.07.2018 16:20

ЦБ РФ выпустит монету номиналом 1/2 рубля при выходе сборной России по футболу в полуфинал ЧМ

ЦБ РФ обещает выпустить монету номиналом 1/2 рубля в случае выхода сборной России по футболу в полуфинал Чемпионата мира, говорится в сообщении регулятора в Facebook.

"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!", - написал ЦБ.

Россия вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу 1 июля, победив Испанию в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года Россия - Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, МОНЕТА, ЦБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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