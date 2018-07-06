ЦБ РФ выпустит монету номиналом 1/2 рубля при выходе сборной России по футболу в полуфинал ЧМ

ЦБ РФ обещает выпустить монету номиналом 1/2 рубля в случае выхода сборной России по футболу в полуфинал Чемпионата мира, говорится в сообщении регулятора в Facebook.
"Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!", - написал ЦБ.
Россия вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу 1 июля, победив Испанию в серии послематчевых пенальти (4:3). Основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1.
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года Россия - Хорватия состоится в субботу, 7 июля, в Сочи и начнется в 21:00 по московскому времени.
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