Суд заочно приговорил экс-премьера Пакистана к 10 годам тюрьмы по обвинению в коррупции

Суд в Пакистане заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогостоящих квартир в Лондоне, сообщает в пятницу телеканал Би-би-си.

Также суд обязал Н.Шарифа выплатить 8 млн фунтов стерлингов, пишет газета "Дейли Пакистан".

Кроме того, дочь экс-премьера Марьям Наваз приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа, отмечает газета.

Суд национального бюро контроля Пакистана (NAB) огласил вердикт после ряда задержек.

Н.Шариф ранее просил отложить вынесение приговора на то время, пока он находится в Лондоне со своей женой, где она лечится от рака. Во время вынесения приговора Н.Шариф вместе со своими детьми находился в Лондоне, отмечают пакистанские СМИ.

Расследование в отношении Н.Шарифа началось после скандальной публикации "панамского архива". В документах говорилось, что несколько детей Н.Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые предположительно использовались для перенаправления средств и покупки иностранных активов, в частности дорогостоящих квартир на фешенебельной лондонской улице Парк-Лейн.

Верховный суд Пакистана в июле 2017 года отстранил Н.Шарифа от должности премьер-министра страны в связи с расследованием о причастности его детей к "панамским документам".

В настоящее время Н.Шариф является фигурантом нескольких дел, связанных с финансовыми преступлениями. Он и члены его семьи считают дела политически мотивированными.