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Бизнес и законодательство 06.07.2018 16:43

В Еврокомиссии рассчитывают на взвешенную позицию Европарламента по законопроекту об авторских правах

Европейская комиссия приняла к сведению результаты голосования в Европарламенте в четверг по законопроекту об авторском праве, заявила официальный представитель ЕК Натали Вандейстадт.

"Чтобы было ясно: это не отклонение предложения (Евро)комиссии, как часто об этом можно слышать. Европарламент захотел взять больше времени, чтобы занять позицию по переговорам, согласовать у себя внутри эту позицию", - объяснила пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, предложение Еврокомиссии "взвешенное, вопреки тому, что часто говорится в ходе публичных дебатов".

Она подтвердила готовность ЕК вести переговоры по этому проекту с Советом ЕС и Европарламентом "на основе первоначального предложения".

"Новые правила, касающиеся авторских прав, необходимы, чтобы позволить авторам и прессе найти наилучшее согласие, когда авторские работы выставлены онлайн. Конечно, надо гарантировать также свободу выражения интернет-платформ. Есть тысячи платформ в ЕС, и они могут создать новые операционные модели", - сказала представитель Еврокомиссии.

Н.Вандейстадт подчеркнула связь авторских прав с большими экономическими интересами, что провоцирует немало конфликтов. Поэтому, отметила она, "эта реформа в области авторских прав на уровне Европейского союза направлена также на то, чтобы добиться наилучшей позиции для европейской прессы".

Представитель ЕК выразила надежду, что Европейский парламент сумеет "занять взвешенную позицию в интересах всех".

Как сообщалось, члены Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в минувший четверг в ходе голосования отказались принимать проект директивы 2016/0280(COD), обязывающей онлайн-платформы проверять соблюдение авторских прав пользователями и платить издателям новостного контента за ссылки на него.

Ожидается, что новое голосование по этому проекту директивы состоится в Европейском парламенте осенью.

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Тэги: ЕС, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ЕВРОКОМИССИЯ, СОЦСЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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