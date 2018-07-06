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Регион 06.07.2018 16:40

Иран и "пятерка" выступили за сохранение экспорта иранской нефти, инвестиций в экономику Ирана

Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в которую входит "пятерка" международных посредников и Иран, договорилась поддерживать и развивать обширные экономические и секторальные отношения, говорится в пятницу в заявлении комиссии.

Также члены комиссии выразили приверженность "сохранению и поддержанию эффективных финансовых каналов с Ираном".

Кроме того, на встрече была выражена приверженность сохранению экспорта иранской нефти и газового конденсата и нефтепродуктов. Стороны подтвердили намерение сохранять сотрудничество в транспортной сфере - на море, на суше и в воздушном пространстве.

Стороны привержены дальнейшему стимулированию инвестиций в Иран и практической поддержке торговли и инвестиций в Иран.

Участники сделки по иранскому атому готовы защищать компании от экстерриториальных санкций США против Ирана, говорится в заявлении.

Встреча совместной комиссии на министерском уровне состоялась в Вене 6 июля по инициативе Ирана.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]