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Регион 06.07.2018 17:13

Британия сменит США в роли сопредседателя рабочей группы по иранскому реактору в Араке

Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), в которую входит "пятерка" международных посредников и Иран, договорились, что Великобритания станет сопредседателем рабочей группы по реактору в иранском Араке, говорится в заявлении комиссии.

"Великобритания возьмет на себя функции сопредседателя рабочей группы по Араку", - говорится в заявлении.

В документе говорится, что члены комиссии приветствуют устойчивый прогресс, сделанный в модернизации исследовательского реактора в Араке.

Согласно сделке, достигнутой по атому в июле 2015 года, сопредседателями рабочей группы по Араку являются Китай и США.

В конце мая Китай после решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном, заявил, что для рабочей группы потребуется новый сопредседатель.

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Тэги: ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РЕАКТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]