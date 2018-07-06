Ракета-носитель с ТГК "Прогресс МС-09" готова к установке на стартовом комплексе Байконура, сообщает в пятницу РКК "Энергия".
"Представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме Байконур выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса в составе транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-09" и ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а" к вывозу и установке на стартовой площадке", - говорится в сообщении на сайте корпорации.
По информации РКК "Энергия", запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с площадки космодрома Байконур планируется осуществить 10 июля 2018 года. Целью полета является "доставка на борт МКС топлива, продуктов, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме".
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