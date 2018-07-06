Еврокомиссия введет в июле временные защитные меры по импорту стали

Европейская комиссия проинформировала в минувший четверг государства-члены ЕС о своих намерениях ввести временные защитные меры по импорту стали, объявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.

"План комиссии был поддержан государствами-членами. Новые меры вступят в силу после официального одобрения комиссией в июле", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в пятницу.

По ее словам, это часть реакции на одностороннее решение США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза.

Н.Берто напомнила, что Еврокомиссия предприняла процедуру в ВТО в отношении США. Кроме того, в конце марта было запущено расследование с целью выяснения, не перенаправляется ли международная стальная продукция в результате протекционистских мер США на европейский рынок.

"И на основании итогов анкеты на сегодняшний день мы считаем, что эти меры оправданы", - заявила представитель Еврокомиссии.