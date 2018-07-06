Еврокомиссия введет в июле временные защитные меры по импорту стали

Европейская комиссия проинформировала в минувший четверг государства-члены ЕС о своих намерениях ввести временные защитные меры по импорту стали, объявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.
"План комиссии был поддержан государствами-членами. Новые меры вступят в силу после официального одобрения комиссией в июле", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в пятницу.
По ее словам, это часть реакции на одностороннее решение США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза.
Н.Берто напомнила, что Еврокомиссия предприняла процедуру в ВТО в отношении США. Кроме того, в конце марта было запущено расследование с целью выяснения, не перенаправляется ли международная стальная продукция в результате протекционистских мер США на европейский рынок.
"И на основании итогов анкеты на сегодняшний день мы считаем, что эти меры оправданы", - заявила представитель Еврокомиссии.
Ракетную бригаду в Курске перевооружают на комплексы "Искандер"
ВС Азербайджана в ходе широкомасштабных учений отработали наступление ночью – глава Минобороны
Airbus поставила всего 303 самолета в I полугодии, подтвердила цель в 800 на 2018 г.
Ракета с "Прогрессом МС-09" готова к установке на старте для запуска к МКС - РКК "Энергия"
Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде
ЦБ РФ выпустит монету номиналом 1/2 рубля при выходе сборной России по футболу в полуфинал ЧМ
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ФРГ планирует в 2019 году резко увеличить расходы на оборону
Британия сменит США в роли сопредседателя рабочей группы по иранскому реактору в Араке
Иран и "пятерка" выступили за сохранение экспорта иранской нефти, инвестиций в экономику Ирана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе
Состоялось ежеквартальное заседание Отделения IADC по Каспийскому региону
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений