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Бизнес и законодательство 06.07.2018 17:38

Еврокомиссия введет в июле временные защитные меры по импорту стали

Европейская комиссия проинформировала в минувший четверг государства-члены ЕС о своих намерениях ввести временные защитные меры по импорту стали, объявила официальный представитель ЕК Наташа Берто.

"План комиссии был поддержан государствами-членами. Новые меры вступят в силу после официального одобрения комиссией в июле", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в пятницу.

По ее словам, это часть реакции на одностороннее решение США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий из Евросоюза.

Н.Берто напомнила, что Еврокомиссия предприняла процедуру в ВТО в отношении США. Кроме того, в конце марта было запущено расследование с целью выяснения, не перенаправляется ли международная стальная продукция в результате протекционистских мер США на европейский рынок.

"И на основании итогов анкеты на сегодняшний день мы считаем, что эти меры оправданы", - заявила представитель Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, США, СТАЛЬ, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]