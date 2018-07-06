Курс манат/доллар на 9 июля - 1,7 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 9 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
Ракетную бригаду в Курске перевооружают на комплексы "Искандер"
ВС Азербайджана в ходе широкомасштабных учений отработали наступление ночью – глава Минобороны
Airbus поставила всего 303 самолета в I полугодии, подтвердила цель в 800 на 2018 г.
Ракета с "Прогрессом МС-09" готова к установке на старте для запуска к МКС - РКК "Энергия"
Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде
ЦБ РФ выпустит монету номиналом 1/2 рубля при выходе сборной России по футболу в полуфинал ЧМ
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ФРГ планирует в 2019 году резко увеличить расходы на оборону
Британия сменит США в роли сопредседателя рабочей группы по иранскому реактору в Араке
Иран и "пятерка" выступили за сохранение экспорта иранской нефти, инвестиций в экономику Ирана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе
Состоялось ежеквартальное заседание Отделения IADC по Каспийскому региону
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений