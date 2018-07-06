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Бизнес и законодательство 06.07.2018 17:31

Руководство DAF в I полугодии 2019 года совершит визит в Азербайджан

Представители правления Германо-Азербайджанского форума (DAF) в первом полугодии 2019 года совершат визит в Азербайджан, сообщил председатель правления Ханс-Эберхард Шлейер.

В посольстве Азербайджана в Германии состоялось годовое заседание правления и членов DAF, говорится в сообщении азербайджанского диппредставительства в Берлине.

«В ходе своего выступления, Х.-Э.Шлейер отметил, что представители правления DAF в первой половине 2019 года намерены совершить визит в Азербайджан»,- говорится в сообщении.

Х.-Э.Шлейер отметил, что Азербайджан является "важным экономическим партнером для Германии", стороны обладают потенциалом для укрепления двусторонних отношений.

Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, в свою очередь, проинформировал участников заседания о политико-экономической ситуации и проводимых реформах в Азербайджане.

DAF учрежден в Берлине в 2006 году. Деятельность данной организации заключается в поощрении двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и ФРГ, в интенсификации связей в сферах политики, экономики и культуры и в развитии научного обмена. DAF способствует развитию взаимоотношений между двумя странами, организуя мероприятия с участием правительственных и неправительственных организаций двух стран.

Ф.Исазаде

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Тэги: DAF, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]