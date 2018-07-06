Руководство DAF в I полугодии 2019 года совершит визит в Азербайджан

Представители правления Германо-Азербайджанского форума (DAF) в первом полугодии 2019 года совершат визит в Азербайджан, сообщил председатель правления Ханс-Эберхард Шлейер.
В посольстве Азербайджана в Германии состоялось годовое заседание правления и членов DAF, говорится в сообщении азербайджанского диппредставительства в Берлине.
«В ходе своего выступления, Х.-Э.Шлейер отметил, что представители правления DAF в первой половине 2019 года намерены совершить визит в Азербайджан»,- говорится в сообщении.
Х.-Э.Шлейер отметил, что Азербайджан является "важным экономическим партнером для Германии", стороны обладают потенциалом для укрепления двусторонних отношений.
Посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов, в свою очередь, проинформировал участников заседания о политико-экономической ситуации и проводимых реформах в Азербайджане.
DAF учрежден в Берлине в 2006 году. Деятельность данной организации заключается в поощрении двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и ФРГ, в интенсификации связей в сферах политики, экономики и культуры и в развитии научного обмена. DAF способствует развитию взаимоотношений между двумя странами, организуя мероприятия с участием правительственных и неправительственных организаций двух стран.
Ф.Исазаде
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