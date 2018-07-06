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Дальнее зарубежье 06.07.2018 17:45

ФРГ планирует в 2019 году резко увеличить расходы на оборону

Кабинет министров ФРГ утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, в рамках которого предполагается повышение расходов на оборону, пишет в пятницу онлайн-портал газеты "Цайт".

В проекте указано, что Германия в следующем году потратит на оборону "значительно больше" - 1,31% от ВВП.

"Для некоторых партнеров по НАТО этого может быть недостаточно: заявленная цель оборонного альянса состоит в том, чтобы к 2024 году расходовать 2% ВВП на вооружения и военнослужащих", - говорится в сообщении издания.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" писала, что президент США Дональд Трамп направил лидерам ряда стран-членов НАТО выдержанное в резких тонах послание с требованием выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов.

В целом проект бюджета ФРГ на 2019 год предусматривает расходы на общую сумму 356,8 млрд евро, что на 13 млрд евро больше, чем в этом году. Проект будет обсуждаться в Бундестаге осенью 2018 года.

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Тэги: ФРГ, ОБОРОНА, РАСХОДЫ, ПОВЫШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]