ФРГ планирует в 2019 году резко увеличить расходы на оборону

Кабинет министров ФРГ утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, в рамках которого предполагается повышение расходов на оборону, пишет в пятницу онлайн-портал газеты "Цайт".
В проекте указано, что Германия в следующем году потратит на оборону "значительно больше" - 1,31% от ВВП.
"Для некоторых партнеров по НАТО этого может быть недостаточно: заявленная цель оборонного альянса состоит в том, чтобы к 2024 году расходовать 2% ВВП на вооружения и военнослужащих", - говорится в сообщении издания.
Ранее газета "Нью-Йорк таймс" писала, что президент США Дональд Трамп направил лидерам ряда стран-членов НАТО выдержанное в резких тонах послание с требованием выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов.
В целом проект бюджета ФРГ на 2019 год предусматривает расходы на общую сумму 356,8 млрд евро, что на 13 млрд евро больше, чем в этом году. Проект будет обсуждаться в Бундестаге осенью 2018 года.
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