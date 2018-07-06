Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9872 RUR   0.0269 GBR   2.2471 TRY   0.3691

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.94 Brent   77.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 23° 29° 8 Июл 22° 32° 9 Июл 24° 34°

Макроэкономика 06.07.2018 17:46

Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2018г, предусматривающие увеличение доходов и расходов на 10%

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу утвердил поправки в госбюджете на 2018 год, предусматривающие увеличение доходной и расходной части.

Текст поправок опубликован на сайте главы государства.

Поправки предусматривают увеличение доходной части госбюджета на 2 млрд 22 млн манатов или на 10% - до 22 млрд 149 млн манатов. Расходная часть госбюджета увеличена на 2 млрд 53 млн манатов или на 9,8% - до 23 млрд 100 млн манатов.

Дефицит госбюджета составит 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

В структуре дополнительных доходов 785 млн манатов будет обеспечено по линии Государственного таможенного комитета, 1 млрд 750 млн манатов - за счет увеличения трансфертов из Государственного нефтяного бюджета, остальное - прочие доходы. При этом, план для Минналогов снижается на 527 млн манатов. Это связано с тем, что по определенным видам налогов со стороны налогоплательщиков были осуществлены ранее авансовые платежи, и в настоящее время возникла необходимость их взаимозачета.

В структуре дополнительных расходов госбюджета 166 млн манатов будет направлено на меры по улучшению обороны и безопасности, 180 млн манатов - на социальные цели. Кроме этого, 963 млн манатов из госбюджета будет выделено на нужды компании SOCAR, 81 млн манатов на докапитализацию ОАО "Азерэнержи", 100 млн манатов - на докапитализацию ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

На меры по обеспечению продовольственной безопасности из госбюджета будет направлено дополнительно 98 млн манатов, на улучшение автодорожной инфраструктуры - 39 млн манатов, на улучшение материально-технической базы противопожарной службы МЧС - 20 млн манатов, на развитие туризма - 20 млн манатов, на меры по обустройству в регионах - 21 млн манатов, на разработку нового генплана Баку - 9 млн манатов, на внебюджетные расходы госструктур - 39 млн манатов.

В структуре дополнительных расходов 261 млн манатов будут направлены на финансирование различных проектов и программ в рамках государственных капвложений.

Ранее министр финансов Самир Шарифов заявил, что одним из факторов внесения изменений в госбюджете являются высокие цены на нефть. "Мы рассчитывали наш бюджет исходя из цены на уровне $45 за баррель, тогда как в январе-мае средняя цена на нефть составила $71,5 за баррель. Поэтому мы предлагаем увеличить цену на нефть до $55 за баррель", - сказал С.Шарифов.

По его словам, в результате дополнительные доходы госбюджета по налогу на прибыль составят 500 млн манатов, доходы Госнефтефонда - $5,6 млрд. манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОСБЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ


Похожие новости


Президент Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2014 год с дефицитом 2,9% ВВП Янукович: бюджет-2013 не будет бюджетом развития, а будет бюджетом выживания

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]