Венгрия вновь воспрепятствовала участию Украины на высшем уровне в саммите НАТО в Брюсселе

Венгрия продолжает блокировать проведение комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне, в связи с чем заседание не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"К сожалению, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

И.Климпуш-Цинцадзе уточнила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.

В то же время, она сообщила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами-членами альянса по противодействию угрозам.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании, который , по мнению Будапешта, нарушает права нацменьшинств.

Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.

В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.