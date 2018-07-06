Венгрия вновь воспрепятствовала участию Украины на высшем уровне в саммите НАТО в Брюсселе

"К сожалению, заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.
И.Климпуш-Цинцадзе уточнила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.
В то же время, она сообщила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами-членами альянса по противодействию угрозам.
Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.
Министерство иностранных дел Венгрии 26 сентября заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании, который , по мнению Будапешта, нарушает права нацменьшинств.
Заседание комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля 2018 года во время встречи министров обороны всех стран-членов альянса, было заблокировано Венгрией, которая применила право вето.
В апреле Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
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