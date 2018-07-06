Президент Азербайджана создал Фонд поддержки азербайджанской диаспоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.

Согласно указу, опубликованному в пятницу на сайте президента Азербайджана, фонд наделен статусом публичного юридического лица при Госкомитете по работе с диаспорой.

И.Алиев также утвердил устав фонда.

Согласно документу, в функции президента Азербайджана входит: утверждение устава и определение уставного фонда, создание исполнительных органов и определение их полномочий, реорганизация и ликвидация фонда.

Структуру, штат и фонд зарплаты ведомства будет утверждать Кабинет министров.

Ф.Исазаде