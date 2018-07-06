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Внешняя политика 06.07.2018 19:29

Президент Азербайджана создал Фонд поддержки азербайджанской диаспоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.

Согласно указу, опубликованному в пятницу на сайте президента Азербайджана, фонд наделен статусом публичного юридического лица при Госкомитете по работе с диаспорой.

И.Алиев также утвердил устав фонда.

Согласно документу, в функции президента Азербайджана входит: утверждение устава и определение уставного фонда, создание исполнительных органов и определение их полномочий, реорганизация и ликвидация фонда.

Структуру, штат и фонд зарплаты ведомства будет утверждать Кабинет министров.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДИАСПОРА, ФОНД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]