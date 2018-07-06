Президент Азербайджана создал Фонд поддержки азербайджанской диаспоры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки азербайджанской диаспоры.
Согласно указу, опубликованному в пятницу на сайте президента Азербайджана, фонд наделен статусом публичного юридического лица при Госкомитете по работе с диаспорой.
И.Алиев также утвердил устав фонда.
Согласно документу, в функции президента Азербайджана входит: утверждение устава и определение уставного фонда, создание исполнительных органов и определение их полномочий, реорганизация и ликвидация фонда.
Структуру, штат и фонд зарплаты ведомства будет утверждать Кабинет министров.
Ф.Исазаде
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