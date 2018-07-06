Все стороны соглашения по иранскому атому проявили готовность противостоять позиции США, заявляет Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф приветствовал итоги министерской встречи по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и заявил, что все участники СВПД настроены на то, чтобы принять контрмеры после выхода США из СВПД.
"Мой вывод состоял в том, что все участники СВПД продемонстрировали... политическую волю оказывать противодействие такому шагу США", - приводит слова Дж.Зарифа агентство "Тасним".
Министр при этом назвал заседание комиссии "серьезным и конструктивным" и выразил надежду на принятие "практических мер" после этих переговоров.
По словам Дж.Зарифа, в настоящей момент важнейшей задачей является реализация данных мер, причем не все из них "обязательно в полной мере будет преданы гласности".
Министр упомянул о необходимости для ЕС ввести в действие защитные меры в отношении своих предприятий, ведущих дела с Ираном до того, как США возобновят действие санкций против Тегерана.
Кроме этого, после переговоров в Вене Дж.Зариф перечислил на своей странице в "Твиттере" основные тезисы этой встречи.
"Основные положения сегодняшней встречи по СВПД: 1. Все привержены задаче обеспечить выгоды Ирану: США в изоляции; 2. Правильное движение к конкретным шагам по своевременному исполнению своих обязательств; 3. Иран подтвердил право дать ответ на нарушения США (соглашения - ИФ), если корректирующие меры окажутся недостаточными", - написал министр.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.
Ранее в мае Евросоюз, отреагировав на решение США о возобновлении санкций в отношении Ирана, решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года.
Так называемый "закон о блокировании" был принят в 1996 году в ходе конфликта вокруг санкций США против Кубы, Ирана и Ливии, которые могли коснуться европейских компаний. Более 20 лет законодательный акт оставался невостребованным, поскольку конфликт с Вашингтоном тогда удалось уладить.
Президент Азербайджана создал Фонд поддержки азербайджанской диаспоры
Ракетную бригаду в Курске перевооружают на комплексы "Искандер"
ВС Азербайджана в ходе широкомасштабных учений отработали наступление ночью – глава Минобороны
Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2017г
Президент Алиев утвердил поправки в госбюджете Азербайджана на 2018г, предусматривающие увеличение доходов и расходов на 10%
Еврокомиссия введет в июле временные защитные меры по импорту стали
Трое военнослужащих погибли в ДТП в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, еще 11 ранены – СМИ
Ракета с "Прогрессом МС-09" готова к установке на старте для запуска к МКС - РКК "Энергия"
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе
Состоялось ежеквартальное заседание Отделения IADC по Каспийскому региону
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений