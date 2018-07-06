Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2017г

Наблюдательный совет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на заседании в пятницу рассмотрел проект исполнения бюджета фонда за 2017 год и поправки в бюджет 2018 года, говорится в сообщении ГНФАР.
В ходе заседания Наблюдательный совет рассмотрел отчет о финансовой деятельности Госнефтефонда в 2017 году, итоги аудита финансовой деятельности и вопросы исполнения бюджета фонда за прошлый год и внесение поправок в бюджет ГНФАР на 2018 год.
«Совет признал удовлетворительным отчет о деятельности фонда в 2017 году, заключение независимого аудитора (PriceWaterhouseCoopers) и принял решение направить проект исполнения бюджета ГНФАР за 2017 год и поправки в бюджет фонда на 2018 год на утверждение президенту страны», - говорится в сообщении.
В ходе заседания премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов был избран на пост председателя Наблюдательного совета ГНФАР.
Как сообщалось, доходы фонда в 2017 году составили 12 млрд 137,5 млн манатов, расходы – 11 млрд 15,5 млн манатов.
Доходы ГНФАР на 2018 год были утверждены в размере 11 млрд 559 млн 956,2 тыс. манатов, расходы - 9 млрд 730 млн 221,8 тыс. манатов.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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