Нидерланды выдворили двух иранских дипломатов

Нидерланды выслали двух иранских дипломатов, сообщает в пятницу Служба общей разведки и безопасности Нидерландов.

"Мы можем подтвердить, что Нидерланды выслали двух человек, аккредитованных в посольстве Ирана", - цитируют западные СМИ представителя нидерландской разведки

При этом он пояснил, что " не готов озвучить дополнительную информацию".