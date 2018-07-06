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Дальнее зарубежье 06.07.2018 20:27

Нидерланды выдворили двух иранских дипломатов

Нидерланды выслали двух иранских дипломатов, сообщает в пятницу Служба общей разведки и безопасности Нидерландов.

"Мы можем подтвердить, что Нидерланды выслали двух человек, аккредитованных в посольстве Ирана", - цитируют западные СМИ представителя нидерландской разведки

При этом он пояснил, что " не готов озвучить дополнительную информацию".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, ИРАН, ДИПЛОМАТЫ, ВЫДВОРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]