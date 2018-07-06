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Дальнее зарубежье 06.07.2018 20:49

Мэр Лондона разрешил активистам Stop Trump запустить в воздух надувного президента США

Активисты движения Stop Tramp добились от мэра Лондона Садика Хана разрешения запустить воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа, во время визита американского лидера в Великобританию, пишет "Нью-Йорк таймс".

Надувной "малыш Трамп", изображающий американского лидера в подгузнике, является частью кампании против визита президента США в Соединенное Королевство, отмечает издание.

Британским активистам удалось собрать 10 тыс. подписей под петицией, призывающей власти Лондона разрешить запуск воздушного шара.

Активисты Stop Trump запланировали и другие акции во время пребывания президента США в Великобритании, визит которого начнется 13 июля.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛОНДОН, ТРАМП, АКТИВИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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