Мэр Лондона разрешил активистам Stop Trump запустить в воздух надувного президента США

Активисты движения Stop Tramp добились от мэра Лондона Садика Хана разрешения запустить воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа, во время визита американского лидера в Великобританию, пишет "Нью-Йорк таймс".
Надувной "малыш Трамп", изображающий американского лидера в подгузнике, является частью кампании против визита президента США в Соединенное Королевство, отмечает издание.
Британским активистам удалось собрать 10 тыс. подписей под петицией, призывающей власти Лондона разрешить запуск воздушного шара.
Активисты Stop Trump запланировали и другие акции во время пребывания президента США в Великобритании, визит которого начнется 13 июля.
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