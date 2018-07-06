Мэр Лондона разрешил активистам Stop Trump запустить в воздух надувного президента США

Активисты движения Stop Tramp добились от мэра Лондона Садика Хана разрешения запустить воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа, во время визита американского лидера в Великобританию, пишет "Нью-Йорк таймс".

Надувной "малыш Трамп", изображающий американского лидера в подгузнике, является частью кампании против визита президента США в Соединенное Королевство, отмечает издание.

Британским активистам удалось собрать 10 тыс. подписей под петицией, призывающей власти Лондона разрешить запуск воздушного шара.

Активисты Stop Trump запланировали и другие акции во время пребывания президента США в Великобритании, визит которого начнется 13 июля.