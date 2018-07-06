Специалисты ОЗХО, расследующие атаку в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, не обнаружили нервнопаралитических веществ

Миссия по установлению фактов ОЗХО, расследующая дело о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, обнаружила во взятых образцах органические вещества с содержанием хлора, однако не нашла следов нервнопаралитических соединений.
"Результаты показывают, что никаких фосфорорганических нервнопаралитических соединений или продуктов их распада не содержится ни в образцах, взятых в окружающей среде, ни в образцах плазмы крови, взятых у предположительно пострадавших (от химической атаки - ИФ)", - говорится в предварительном докладе ОЗХО.
"В двух местах, где в полной мере были проведены мероприятия по сохранению вещественных доказательств, вместе со следами взрывчатых веществ были найдены различные органические вещества с содержанием хлора", - отмечается в документе.
При этом в докладе уточняется, что ОЗХО еще только предстоит вынести окончательные суждения по этому делу, и работа продолжается.
7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.
В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.
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