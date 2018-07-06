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Дальнее зарубежье 06.07.2018 21:10

Специалисты ОЗХО, расследующие атаку в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, не обнаружили нервнопаралитических веществ

Миссия по установлению фактов ОЗХО, расследующая дело о предполагаемой химической атаке в сирийской Думе 7 апреля 2018 года, обнаружила во взятых образцах органические вещества с содержанием хлора, однако не нашла следов нервнопаралитических соединений.

"Результаты показывают, что никаких фосфорорганических нервнопаралитических соединений или продуктов их распада не содержится ни в образцах, взятых в окружающей среде, ни в образцах плазмы крови, взятых у предположительно пострадавших (от химической атаки - ИФ)", - говорится в предварительном докладе ОЗХО.

"В двух местах, где в полной мере были проведены мероприятия по сохранению вещественных доказательств, вместе со следами взрывчатых веществ были найдены различные органические вещества с содержанием хлора", - отмечается в документе.

При этом в докладе уточняется, что ОЗХО еще только предстоит вынести окончательные суждения по этому делу, и работа продолжается.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

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Тэги: ОЗХО, СИРИЯ, ПРОБЫ, АНАЛИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]