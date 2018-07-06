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Дальнее зарубежье 06.07.2018 21:33

Макрон посетит полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции в Санкт-Петербурге

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала Чемпионата мира, сообщает администрация французского лидера.

Елисейский дворец сообщил о визите Э.Макрона после того, как французская сборная в пятницу победила сборную Уругвая в четверть-финальном матче ЧМ-2018 в России со счетом 2:0.

Соперником сборной Франции в следующей игре станет победитель матча Бельгия - Бразилия, который определится вечером в пятницу.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ФУТБОЛ, МАКРОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]