Макрон посетит полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции в Санкт-Петербурге

Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля прибудет в Санкт-Петербург, чтобы поддержать национальную сборную по футболу в матче полуфинала Чемпионата мира, сообщает администрация французского лидера.
Елисейский дворец сообщил о визите Э.Макрона после того, как французская сборная в пятницу победила сборную Уругвая в четверть-финальном матче ЧМ-2018 в России со счетом 2:0.
Соперником сборной Франции в следующей игре станет победитель матча Бельгия - Бразилия, который определится вечером в пятницу.
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