Трое военнослужащих погибли в ДТП в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, еще 11 ранены – СМИ

Трое военнослужащих Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской общевойсковой армии погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в направлении села Гуннут, сообщает информагентство АРА.
«Автомобиль марки BMC, перевозивший военнослужащих в направлении села Гуннут на боевое дежурство попал в ДТП 5 июня в 18:30. В результате ДТП погибли трое военнослужащих, 11 – ранены»,- говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что в результате ДТП погибли старший лейтенант Орхан Гумматов, прапорщик Новруз Гасанли и сверхсрочник Раман Сеидов. Пострадавшие военнослужащие размещены в госпиталь с ранениями различной степени тяжести.
В конце мая - начале июня ряд азербайджанских СМИ сообщили об успешной операции по освобождению территорий в Нахчыванской автономной республике.
В результате успешных действий, под контроль азербайджанских подразделений перешло село Гуннут Шарурского района, и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 м), Гызылгая (1683 м), Мехридаг (1869 м). Кроме того, азербайджанские подразделения взяли под огневой контроль село Арпа (армянское назначение Арени) в Даралаязе (ныне часть Вайоц-Дзорской области Армении). При этом, новые азербайджанские позиции на пограничной горе Хунут контролируют стратегическую для армянской стороны трассу М2 (Ереван – Горис — Ханкенди). На всех занятых пунктах азербайджанскими подразделениями оборудованы новые позиции, к которым в труднодоступной горной местности были проведены новые дороги общей протяженностью свыше 50 км. Приблизительно столько же составляет протяженность восстановленных дорог.
Активных боевых действий и огневого соприкосновения с противником практически не было. Потери азербайджанской стороны: один убитый, рядовой Адиль Али оглу Татаров, погибший 20 мая. О раненных не сообщалось. Потерь в технике нет. Потери армянской стороны: рядовой Мартин Хачатрян (22 мая). О раненных не сообщалось. Вся операция представляла собой интенсивную серию инженерных работ и марш-бросков азербайджанских подразделений к заранее намеченным пунктам.
Ф.Исазаде
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