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Дальнее зарубежье 07.07.2018 10:23

В НАТО опасаются возможных договоренностей России и США в обход альянса

В НАТО нарастет озабоченность в связи тем, что возможные договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе предстоящего саммита в Хельсинки будут достигнуты в обход альянса, заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.

"Мы в альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным", - сказал он в интервью изданиям сети Funke.

П.Байер отметил, что страны НАТО не были привлечены к планированию встречи и выработке вопросов, которые Д.Трамп намерен обсудить В.Путиным.

П.Байер отметил, что аналогичная ситуация имела место перед встречей американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.

"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", - отметил он.

Перед встречей с В.Путиным Д.Трамп примет участие в работе саммита НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.

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Тэги: НАТО, США, РОССИЯ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]