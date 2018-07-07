В НАТО опасаются возможных договоренностей России и США в обход альянса

В НАТО нарастет озабоченность в связи тем, что возможные договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе предстоящего саммита в Хельсинки будут достигнуты в обход альянса, заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.
"Мы в альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным", - сказал он в интервью изданиям сети Funke.
П.Байер отметил, что страны НАТО не были привлечены к планированию встречи и выработке вопросов, которые Д.Трамп намерен обсудить В.Путиным.
П.Байер отметил, что аналогичная ситуация имела место перед встречей американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре.
"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", - отметил он.
Перед встречей с В.Путиным Д.Трамп примет участие в работе саммита НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию.
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