Спасатели пробурили более 100 скважин в попытках добраться до детей, запертых в пещере в Таиланде

Спасательные службы пробурили более 100 скважин с целью добраться до школьников и их тренера, заблокированных наводнением в пещере на севере Таиланда, однако пока не сумели пробиться к людям, сообщают в субботу западные СМИ.
"Некоторые из скважин глубиной до 400 м... но спасатели пока не могут найти место (где находятся люди - ИФ)", - приводят СМИ слова губернатора провинции Чианграй Наронгсака Осатанакона.
"Согласно нашим оценкам, они находятся на глубине 600 м, но мы не знаем точного места", - отметил губернатор.
Отвечая на вопрос об уровне кислорода в пещере, губернатор сказал, что спасателям удалось обеспечить подачу свежего воздуха под землю. Кроме этого, по его словам, с целью сэкономить кислород экстренные службы отозвали из грота, где находится подземная база спасателей, всех своих сотрудников, в которых нет неотложной необходимости.
Группа из 12 мальчиков, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.
В настоящее время разрабатывается операция по их выводу на поверхность. Наиболее вероятным путем называется подводный. Для этого детям и тренеру уже доставлены комплекты для подводного плавания, специалисты обучают "узников" пещеры, как ими пользоваться.
Также ранее сообщалось о гибели отставного боевого пловца тайского спецназа, который принимал участие в спасательной операции. В сообщениях СМИ отмечалось, что гибель профессионального пловца вызывает сомнения в успехе намеченной эвакуации детей через затопленные переходы пещеры.
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