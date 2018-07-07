Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9872 RUR   0.0269 GBR   2.2471 TRY   0.3691

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.94 Brent   77.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 36° Завтра 22° 32° 9 Июл 24° 35° 10 Июл 25° 36°

СНГ 07.07.2018 11:11

Минск планирует реализовать трехлетнюю программу заимствований на российском рынке

Министерство финансов Белоруссии планирует в текущем году начать реализацию трехлетней программы заимствований на российском финансовом рынке, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" первый замминистра Максим Ермолович.

"Планируем выходить на трехлетнюю программу заимствований, размещение облигаций в российских рублях. Сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально - $100 млн в эквиваленте в год", - сказал М.Ермолович.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЗАИМСТВОВАНИЯ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Премьер Белоруссии призывает к взаимовыгодному компромиссу в торгово-экономических отношениях с РФ Лукашенко заявляет о готовности к проведению Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко и Путин, как ожидается, примут участие в форуме регионов Белоруссии и России Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе с Белоруссией Глава МИД Белоруссии назвал константой союзнические отношения с Россией Глава МИД Белоруссии на встрече с Лавровым в Минске отметил последовательность в развитии белорусско-российских отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]