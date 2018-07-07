Минск планирует реализовать трехлетнюю программу заимствований на российском рынке

Министерство финансов Белоруссии планирует в текущем году начать реализацию трехлетней программы заимствований на российском финансовом рынке, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" первый замминистра Максим Ермолович.

"Планируем выходить на трехлетнюю программу заимствований, размещение облигаций в российских рублях. Сумма определится рынком, но она небольшая. Минимально - $100 млн в эквиваленте в год", - сказал М.Ермолович.