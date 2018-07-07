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Дальнее зарубежье 07.07.2018 11:26

С боевиками в сирийской провинции Деръа удалось договориться о прекращении боевых действий и сдаче оружия - Минобороны РФ

С боевиками в сирийской провинции Деръа достигнуты договоренности о прекращении боевых действий и сдаче оружия, сообщили в Минобороны РФ.

"По результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Деръа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В нем отмечается, что также удалось договориться об урегулировании статуса боевиков и эвакуации в провинцию Идлиб тех, кто не желает урегулировать статус.

Кроме того, достигнута договоренность о восстановлении работы в населенных пунктах органов государственной власти Сирии и обеспечении возвращения беженцев от границы с Иорданией в свои дома.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, СИРИЯ, ДЕРЪА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]