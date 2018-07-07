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Дальнее зарубежье 07.07.2018 11:49

США отзывают часть своих служащих из Никарагуа в связи с обострением политического кризиса в этой стране

Вашингтон принял решение отозвать из Никарагуа тех своих служащих, без услуг которых США пока могут обойтись, говорится в заявлении на сайте американского посольства в Манагуа.

"6 июля 2018 года администрация Соединенных Штатов распорядилась, чтобы весь персонал, кто не задействован в критически важной деятельности, покинул (Никарагуа - ИФ). Посольство США остается открытым, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что ситуация в сфере безопасности в Никарагуа за последнее время крайне ухудшилась.

В посольстве также рекомендовали согражданам воздержаться от поездок в Никарагуа, а в случае путешествий по стране - соблюдать меры предосторожности.

Западные СМИ напоминают, что с апреля в Никарагуа проходят акции протеста против правительства президента Даниэля Ортеги, которого демонстранты обвиняют в установлении диктаторского режима.

По данным СМИ, жертвами политической нестабильности в Никарагуа уже стали 230 человек.

США ранее ввели санкции против нескольких официальных лиц Никарагуа, обвинив тех в соучастии в нарушении прав человека в стране.

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Тэги: США, НИКАРАГУА, ПЕРСОНАЛ, ОТЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]