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СНГ 07.07.2018 12:11

Британца опоили и обокрали в одном из такси Москвы

Футбольного обозревателя британского BBC усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании "BBC", чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег",- сказал собеседник агентства.

По его словам, потерпевший пояснил, что ночью с четверга на пятницу он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе.

"Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт",- рассказал источник.

Позднее, добавил он, с карты была списана сумму более 500 фунтов.

Общий ущерб составил почти 1 тыс. фунтов, ведётся розыск преступника.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

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Тэги: МОСКВА, БРИТАНЕЦ, КРАЖА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]