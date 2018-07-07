Британца опоили и обокрали в одном из такси Москвы

Футбольного обозревателя британского BBC усыпили и обобрали в московском такси, ущерб составил около 1 тыс. фунтов, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
"Вечером в пятницу в правоохранительные органы столицы обратился гражданин Великобритании 1974 г.р., прибывший в Москву как обозреватель телекомпании "BBC", чтобы освещать чемпионат мира по футболу. с заявлением о пропаже личных вещей и денег",- сказал собеседник агентства.
По его словам, потерпевший пояснил, что ночью с четверга на пятницу он взял такси от Большого театра, в котором ему был предложен кофе.
"Гражданин Британии выпил кофе, потерял сознание и очнулся у метро "Динамо" без мобильного телефона и банковских карт",- рассказал источник.
Позднее, добавил он, с карты была списана сумму более 500 фунтов.
Общий ущерб составил почти 1 тыс. фунтов, ведётся розыск преступника.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Президент Азербайджана создал Фонд поддержки азербайджанской диаспоры
Ракетную бригаду в Курске перевооружают на комплексы "Искандер"
«Азерэнержи» о причинах аварии в энергосистеме Азербайджана
Министр нефти Ирана счел "оскорблением" требования Трампа к странам-членам ОПЕК
Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2017г
Подданная Саудовской Аравии робот София выступит с речью на саммите "Открытого правительства" в Тбилиси
Трое военнослужащих погибли в ДТП в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, еще 11 ранены – СМИ
Ракета с "Прогрессом МС-09" готова к установке на старте для запуска к МКС - РКК "Энергия"
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе
Состоялось ежеквартальное заседание Отделения IADC по Каспийскому региону
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений