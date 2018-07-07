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Регион 07.07.2018 12:28

В Иране казнили восемь участников ИГ по делу о террористической атаке в Тегеране в 2017 году

Власти Ирана привели в исполнение смертные приговоры в отношении восьми боевиков группировки "Исламское государство", признанных виновными в нападении в Тегеране в июне 2017 года, передает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

АП напоминает, что приговоренных к смерти в Иране вешают. Также агентство сообщает, что подобные массовые казни в Иране являются редким явлением.

7 июня 2017 года вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. Число жертв терактов составило 18 человек, не менее 50 пострадали. Ответственность за эти нападения взяло на себя ИГ.

На скамье подсудимых по этому делу остается еще около десятка человек.

АП утверждает, что эта атака стала единственной подобной акцией суннитских экстремистов в шиитском Иране, который в свою очередь активно вовлечен в конфликты в Сирии и Ираке.

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Тэги: ИРАН, ТЕРРОРИСТЫ, КАЗНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]