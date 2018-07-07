Власти Пуэрто-Рико объявили режим ЧС из-за надвигающегося урагана

Надвигающийся на Пуэрто-Рико режим ЧС вынудил власти этой страны ввести режим ЧС, сообщает NBC.

"Губернатор Росселло объявил чрезвычайное положение на Пуэрто-Рико из-за приближающегося к острову урагана первой категории "Берил"", - говорится в сообщении.

По первоначальным прогнозам ураган должен был ослабнуть до тропического шторма при подходе к острову, однако, по обновленным данным, "Берил" все же достигнет Малых Антильских островов в качестве урагана. Это случится вечером в воскресенье или в понедельник. Сейчас скорость ветра составляет почти 130 км/ч.