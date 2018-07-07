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Дальнее зарубежье 07.07.2018 13:12

Власти Пуэрто-Рико объявили режим ЧС из-за надвигающегося урагана

Надвигающийся на Пуэрто-Рико режим ЧС вынудил власти этой страны ввести режим ЧС, сообщает NBC.

"Губернатор Росселло объявил чрезвычайное положение на Пуэрто-Рико из-за приближающегося к острову урагана первой категории "Берил"", - говорится в сообщении.

По первоначальным прогнозам ураган должен был ослабнуть до тропического шторма при подходе к острову, однако, по обновленным данным, "Берил" все же достигнет Малых Антильских островов в качестве урагана. Это случится вечером в воскресенье или в понедельник. Сейчас скорость ветра составляет почти 130 км/ч.

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Тэги: ПУЭРТО/РИКО, УРАГАН, ЧС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]